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Новости > На Киевщине пройдет княжеский конный турнир

На Киевщине пройдет княжеский конный турнир

Автор: «Фраза»
27.08.21 10:54
183
На Киевщине пройдет княжеский конный турнир

28 и 29 августа в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет  конно-трюковое шоу «Княжеская дружина». Гостей ждут конные шоу, показательные выступления по древним боевым искусствам, славянские забавы, мастер-классы, катание на лошадях, вкусные блюда. И все это в настоящем, живом средневековом городе.

Приближаются последние выходные этого лета, а впереди – День знаний и начало нового учебного года. Наилучший способ провести эти дни – это узнать много нового и сделать собственные открытия, совершив путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси. Для этого нужно приехать в Княжество Киевская Русь. Ведь здесь воссоздается Киев V – XIІІ веков в полном масштабе на основе знаний современной науки, а также возрождается атмосфера и дух той эпохи.

Гости Княжества увидят, какой в действительности была жизнь в Киевской Руси, прогуляются по старинным улочкам, услышат живую речь наших предков, которая будет звучать во время некоторых действ. Узнать больше о жизни древних русичей можно, посетив мастер-классы, музеи и экспозиции.

Только здесь гости увидят одно из чудес не только Древнего Киева, но и всей современной Украины – уникальных лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К этим прекрасным скакунам можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними, а также проехаться на них верхом или в экипаже.

Эти уникальные кони будут равноправными участниками интересной развлекательной программы, посвященной древним боевым искусствам. В тесном тандеме с опытными актерами-каскадерами эти прекрасные животные поразят зрителей виртуозным исполнением головокружительных трюков.

Гостей Древнего Киев ждут показаельные выступления по верховой стрельбе из лука. Спортсмены покажут свои умения в таких направлениях, как классическая стрельба, командная стрельба, метание сулиц.

Неожиданным сюрпризом для гостей Древнего Киева станут конно-трюковые постановки на историческую тематику, наполненные искрометным юмором.

Наблюдая за происходящим на большом ристалище, посетители увидят, какие доспехи и оружие использовали средневековые рыцари в сражениях. А желающие смогут облачиться в древнюю боевую амуницию и самому почувствовать, как это – надеть на себя десятки килограммов железа.
Все желающие могут и сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и 385-20-35. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука. 

Гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но смогут приобщиться к действу, к веселым древнеславянским играм, флеш-мобам и зажигательным хороводам.

В Древнем Киеве каждый гость почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно примерить исторические костюмы времен Киевской  Руси, научиться метко стрелять из лука, метать ножи и чеканить монеты по древней технологии. В гостях у Волхвини посетители отведают травяных чаев по забытым рецептам и прикоснутся к древним тайным знаниям. А в средневековой лавке и на ярмарке мастеров – выберут на память оригинальные  сувениры ручной работы.

Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности.

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно на Средневековой кухне.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется около 13:30 и продлится ориентировочно до 18:00. В  программе возможны изменения.
Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого –200 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, Парк Киевская Русь

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