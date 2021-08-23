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Новости > Посол США в Армении не считает решенным вопрос о статусе Нагорного Карабаха

Посол США в Армении не считает решенным вопрос о статусе Нагорного Карабаха

Александр Панько
23.08.21 16:40
371
Посол США в Армении не считает решенным вопрос о статусе Нагорного Карабаха

Главное: По мнению посла США в Армении Линн Трейси, конфликт в Нагорном Карабахе нельзя считать урегулированным, пока не определен его статус, а гражданское население находится в эпицентре противостояния.

Детали: Последствия недавней войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован, так как статус Нагорного Карабаха еще не определен. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила посол США в Армении Линн Трейси в беседе с журналистами в Сюникской области.

«Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь с этих позиций снизить эскалацию ситуации, устранить инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование оставшихся задач», — сказала посол.

Касаясь вопросов, связанных с безопасностью и пограничными инцидентами, Трейси упомянула, что она высказала свое мнение по ним, и позиция также была озвучена Госдепартаментом США. «Вы очень хорошо знаете, что в июле я посетила один из приграничных районов Гегаркуникской области, где были зарегистрированы инциденты. Я хочу прояснить, что мы призываем к деэскалации ситуации, чтобы как можно скорее положить конец насилию», — сказала Линн Трейси.

Посол подчеркнула, что решение этих проблем чрезвычайно важно, тем более, что мирное население находится в эпицентре конфликта, его безопасность находится под угрозой, поэтому с учетом всего этого решение этих вопросов становится актуальным.

Как сообщает AnalitikaUA.net, Азербайджан после окончания второй карабахской войны активно имитирует решение вопроса в свою пользу, и для подтверждения своей версии применяет политические уловки.

Тем временем, Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — США, Франция и РФ, в отличие от заявлений президента Азербайджана, не считают решенным конфликт в Карабахе. Напомним, что мандат ООН по разрешению карабахского конфликта имеет именно МГ ОБСЕ и никто другой.

Агрессия Азербайджана против Карабаха осенью 2020 года вернула конфликт в состояние зародыша. Все вернулось на круги своя и такую ситуацию невозможно назвать решением. Все примерно с такой ситуации и начиналось.

В тему: В апреле 2021 года парламент Словакии принял резолюцию по карабахскому конфликту. В документе депутаты осудили убийство мирных жителей Нагорного Карабаха, удары по гражданским инфраструктурам, уничтожение культурно-исторических и религиозных памятников, а также потребовали вернуть пленных.

Тэги: США, Армения, Азербайджан, мир, конфликт, Нагорный Карабах

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