Американцы объяснили, чем вредны социальные сети

Эксперты из университета Бэйлора в США поведали о жутком вреде социальных сетей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, чем больше времени люди проводят в социальных сетях, тем сильнее чувствуют себя одинокими.

В ходе опыта ученые оценили данные семи тысяч взрослых жителей Нидерландов за девять лет, желая узнать, как цифровые привычки влияют на благополучие.

В итоге оказалось, что как пассивное (просмотр ленты без взаимодействия), так и активное использование социальных сетей (публикации и общение) связаны с усилением чувства одиночества.

Сообщается, что онлайн-взаимодействия не способны заменить живое общение, необходимое для удовлетворения социальных потребностей.

Указывается также: «Социальные сети предлагают доступ к онлайн-сообществам, но их использование (активное или пассивное) не уменьшает одиночество, а может даже усиливать его».

Была при этом выявлена двусторонняя связь: одинокие люди чаще обращаются к соцсетям, но это лишь усугубляет их состояние.

Специалисты резюмируют, что их исследование акцентирует важность личного общения для психического здоровья и необходимость дальнейшего изучения влияния цифровых привычек. Такие данные могут помочь в разработке рекомендаций для более здорового использования социальных сетей.

Ранее был обнаружен страшный вред дефицита общения.