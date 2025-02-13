В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

В Украине на днях была запущена программа «Контракт 18-24», в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Они будут выполнять боевые задачи на фронте. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

По его словам, те, кто подпишет такой контракт сразу же получит 200 тысяч гривен. Следующая выплата будет после прохождения базовой военной подготовки — 300 тысяч гривен.

Третья часть — 500 тысяч гривен тогда, когда действие контракта уже заканчивается, в день исключения из списков личного состава воинской части.

«Это плюс к денежному обеспечению и дополнительному денежному обеспечению, если речь идет о выполнении боевых задач. А предполагается, что около 6 месяцев эти люди будут выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения», — рассказал Лазуткин.

Он отметил, что в Минобороны рассчитывают на пополнение для войска и усиление Сил обороны.

«И сейчас мы по первым суткам, которые продолжаются, которые не закончились на самом деле, уже видим, что заинтересованность есть. Есть определенный ажиотаж», — сказал он.

Напомним, Зеленский раскрыл детали контракта с ВСУ для украинцев 18-24 лет.