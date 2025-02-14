Мирное соглашение шокирует многих людей, — Вэнс

В процессе мирных переговоров позиции могут меняться. В конце концов, мирное соглашение по Украине будет заключено, и оно шокирует многих. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Wall Street Journal.

«Я думаю, что из этого выйдет соглашение, которое шокирует многих людей», — сказал он, комментируя начало переговоров о прекращении войны.

По словам вице-президента США, пока рано говорить о том, какая часть территории Украины останется под оккупацией России, или какие гарантии безопасности США и союзники могут предложить Украине. Он сказал, что эти детали нужно будет проработать на мирных переговорах.

«Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины», — заявил Вэнс.

По его словам, администрация Дональда Трампа попытается убедить российского правителя Владимира Путина в том, что Россия достигнет большего за столом переговоров, чем на поле боя.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать демаркацию.