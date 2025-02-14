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Новости > Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию

Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию

Александр Панько
14.02.25 15:14
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Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию

Президент Владимир Зеленский действительно планирует посещение Саудовской Аравии. Однако встречаться там с представителями России он не планирует. Об этом глава Украинского государства сообщил на пресс-конференции на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу, 14 февраля.

По словам Зеленского, у него запланирован официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, затем он отправится в Саудовскую Аравию. В обеих странах будут обсуждаться гуманитарные программы, а также обмен пленными.

Далее у Зеленского состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вместе с тем с представителями России встречи не запланированы ни во время одного из этих визитов.

«Я не хочу между делом встречаться с россиянами. Если говорить о последовательности встреч, то, как я уже говорил, сначала — Америка, потом Европа, и только потом россияне», — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США.

Тэги: Саудовская Аравия, Владимир Зеленский

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