Синоптики предупредили, что в ближайшие дни украинцев ожидает морозная погода

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что во вторник, 11 февраля, по стране будет сухо. На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью минус 7-12, в Карпатах 10-15 мороза. Днем минус 1-6, на западе и юге от 2 мороза до 3 тепла. На Закарпатье ночью минус 4-9, днем 3-8 тепла.

В Киеве завтра будет сухо, ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью 7-9 мороза, днем минус 2-4.

Информируется, что в среду, 12 февраля, в Украине также будет без осадков. На дорогах северо-востока местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью 7-12 мороза, в Карпатах до минус 15, в Крыму 3-8 мороза. Днем от минус 4 до плюс 1, в западных и южных областях от 0 до 5 тепла, на Закарпатье плюс 3-8.

В украинской столице послезавтра осадки не прогнозируются, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 8-10 мороза, днем минус 1-3.

Ранее мы писали, что прошлый январь в Киеве был аномально теплым – подведены синоптические итоги.