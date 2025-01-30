Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала

Путин попытался объяснить «отвод» российских войск из-под Киева
Часы Судного дня перевели на одну секунду вперед
Путин сделал заявление по переговорам с Зеленским
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Госдолг Украины за год вырос на 1,4 триллиона
Зеленский сделал заявление о демобилизации
Зеленский второй раз за месяц прибыл в Польшу
В сети обнародовали якобы «100-дневный план Трампа» для Украины. В ОП отреагировали
Трамп собирается завершить войну в Украине к весне, — The Independent
Есть угроза раскола мировой финансовой системы, - утверждают эксперты