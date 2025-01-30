Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала

FX опубликовала тизер сериала «Чужой: Земля».

Согласно официальному синопсису сериала «Чужой: Земля», в центре сюжета окажутся молодая женщина и группа солдат, которые направляются исследовать таинственный космический корабль, упавший на Землю, но в итоге в поисках выживших находят хищную инопланетную форму жизни — более страшную, чем они могли представить.

Сериал «Чужой: Земля» дебютирует летом 2025 года.