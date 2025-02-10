Стало известно, как алкоголь провоцирует бессонницу

Эксперты из университета Юты в США поведали, как алкоголь провоцирует бессонницу. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была обнаружена взаимосвязи между бессонницей и употреблением алкоголя.

Дело в том, что, говорят ученые, определенные клетки мозга и сигналы, связанные с нейтротрансмиттером ацетилхолином, играют важную роль в нарушении сна после воздействия спиртного.

Поясняется, что алкогольное расстройство часто сопровождается хронической бессонницей.

Увы, но даже после месяцев воздержания многие люди продолжают испытывать трудности с засыпанием и поддержанием сна, что увеличивает риск рецидива.

Впрочем, механизмы, лежащие в основе этого явления, до недавних пор были малоизученными.

Теперь же специалисты установили, что у плодовых мушек, как и у людей, алкоголь вызывает дозозависимые эффекты. Небольшие дозы действуют как стимулятор, повышая активность, а большие дозы нарушают сон на несколько дней.

Предполагается, что это связано с эффектом «обратного действия»: подавление активности мозга алкоголем заставляет нейроны становиться сверхактивными после его выведения.

Сообщается, что главную роль в этом процессе играет ацетилхолин – нейротрансмиттер, участвующий в памяти и мотивации.

Добавляется, что снижение уровня ацетилхолиновой сигнализации усиливало влияние алкоголя на сон, даже при низких дозах.

Информируется, что с помощью генетических инструментов американцы сумели сузить круг до определенной группы нейронов, вырабатывающих ацетилхолин. Данные клетки находятся в области мозга, аналогичной гиппокампу у человека, который отвечает за обучение и память.

Говорится: «Мы обнаружили, что алкоголь оказывает специфическое воздействие на эти клетки, что приводит к нарушению сна».

Резюмируется, что это открытие поможет разработать более целенаправленные методы лечения бессонницы, связанной с алкоголем.

Ранее американцы разузнали об алкоголизме кое-что новое.