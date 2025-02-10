Украинцы стали гораздо реже покупать подержанные автомобили

Спрос на подержанные машины в нашей стране снизился. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

Информируется, что в минувшем январе было зарегистрировано 14 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Указывается также, что наибольшая доля в данном сегменте принадлежала бензиновым автомобилям (46,6%). Доля машин с дизельным двигателем составила 24,4%, электромобилей 20,5%, гибридов 4,5%, а авто на газе 4%.

Говорится кроме этого, что самым популярным у украинцев стал Volkswagen Golf (714 штук).

Активно покупали Skoda Octavia (543 штуки) и Renault Megane (527 штук).

Резюмируется, что средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в январе на украинские номера, составляет десять лет.

Ранее украинцы стали тратить больше денег на новые легковые автомобили.