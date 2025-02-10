Ученые рассказали, почему следует проходить семь тысяч шагов в день

Международная группа экспертов из Испании и Южной Америки поведала, как уменьшить риск депрессии. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что прохождение семи тысяч шагов в день снижает ее риск на 31%.

Во время опыта ученые провели мета-анализ 33 ранее опубликованных исследований с участием 96 тысяч человек. Были собраны данные о физической активности добровольцев с помощью носимых устройств.

Оказалось, что ходьба оказывает как профилактический, так и терапевтический эффект.

Сообщается, что люди с депрессией отмечали ослабление симптомов расстройства при увеличении количества шагов – заметное улучшение наступало при повышении подвижности до пяти тысяч шагов в день, а максимальный эффект обеспечивали 7,5 тысяч шагов.

Добавляется, что увеличение числа шагов в повседневной жизни снижает вероятность депрессии в будущем.

Указывается, что каждая дополнительная тысяча шагов сокращала риск на 9%, а в наибольшей степени защищенным здоровье психики было у тех, кто проходил 10 тысяч шагов ежедневно.

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