Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В НАТО обсудят заявления Трампа по миру в Украине

В НАТО обсудят заявления Трампа по миру в Украине

Агата Кловская
14.02.25 13:36
144
В НАТО обсудят заявления Трампа по миру в Украине

Заявления президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию между Украиной и Россией будут предметом обсуждения на заседании министров обороны стран-членов НАТО. Об этом сообщил генсек Альянса Марк Рютте, передает Интерфакс-Украина.

«Мы все хотим, чтобы когда эти переговоры начнутся, Украина была в самом выгодном для нее положении. Это необходимо для того, чтобы была уверенность в том, что переговоры могут иметь успешный исход, а также, как об этом казал секретарь Пит Хегсет, очень важно, чтобы несмотря на то, какими будут результаты переговоров, это было на долгие века, чтобы это не было Минском-3. Мы не можем допустить его снова, нельзя еще раз допустить какую бы то ни было попытку Путина в будущем вновь начать захватывать Украину километр за километром», — отметил он.

Также министры будут обсуждать вопрос об увеличении расходов на оборону.

«Мы должны тратить больше не только потому, что этого ожидают Соединенные Штаты Америки, потому что там ожидают, что и у Европы должна быть своя доля. Мы должны тратить больше, потому что осознаем, что угрозы, которые исходят от России и других противников все больше нарастают. Это мы будем обсуждать сегодня», — подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО отметил важность привлечения Украины ко всему, что касается Украины. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, что телефонный звонок президента США Дональда Трампа с президентом Путиным состоялся без Украины и что предстоящая встреча с президентом Путиным также будет без Украины, что выглядит как начало предательства Украины.

«Нужно будет подождать, чтобы увидеть, к чему это в итоге приведет, следует быть последовательными. Однако никто не спорит, что чрезвычайно важно, что когда речь идет об Украине, Украина должна быть активно задействована во всем, что происходит вокруг Украины», — считает Рютте.

Он также оценил телефонный разговор президента Трампа с Путиным.

«Создается такое впечатление, что это был успешный телефонный разговор. Мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Поэтому, несомненно, мы хотим быть уверены в том, что Украина находится в выгодной для себя позиции. Важно, что когда будет достигнуто мирное соглашение, чтобы оно было надолго, чтобы Путин знал, что ему никогда больше не удастся даже предпринять попытку захватить даже клочок Украины. Это должно стать неизменной частью этих переговоров. Нет сомнений в том, что так же мыслит и президент Трамп и его американская команда. Поэтому и сегодня, и в ближайшие дни, и в ближайшие недели мы, несомненно, будем тесно координировать с союзниками», — заявил Рютте.

Напомним, Швеция считает, что Украина все же может стать членом НАТО.

Тэги: НАТО, Дональд Трамп, война в Украине

Комментарии

Статьи

05.02.25 12:33

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.02.25 15:14

Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию

14.02.25 14:58

Ученые рассказали, сколько раз должен отжиматься человек

14.02.25 14:24

Украина передала США проект меморандума о партнерстве, — СМИ

14.02.25 13:30

В Лос-Анджелес пришли новые беды

14.02.25 13:05

У Трампа призвали Украину и Россию к прямым переговорам

14.02.25 12:35

США будут вести мирные переговоры как с Путиным, так и с Зеленским, — Хегсет

14.02.25 12:02

У Трампа странно высказались по поводу украинских территорий

14.02.25 11:57

Норвегия усилит украинскую ПВО более чем на $100 млн

14.02.25 11:45

Трамп объяснил, почему выступает против членства Украины в НАТО

14.02.25 15:14

Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию

14.02.25 14:24

Украина передала США проект меморандума о партнерстве, — СМИ

14.02.25 11:35

Мирное соглашение шокирует многих людей, — Вэнс

14.02.25 10:18

Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США

14.02.25 09:45

Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая, — FT

13.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

13.02.25 11:46

В Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина

13.02.25 10:12

Зеленский назвал «план Б» на случай, если Украину не примут в НАТО

13.02.25 09:59

Трамп не верит в освобождение оккупированных Россией территорий

13.02.25 09:40

Страны Европы требуют участия в будущих переговорах по прекращению войны в Украине

07.02.25 16:19

Американцы объяснили, почему нельзя заменять еду соками

12.02.25 13:39

Зеленский готов произвести обмен территориями с РФ. В Кремле отказались это обсуждать

07.02.25 16:50

Ученые рассказали, как приготовить идеальные яйца

10.02.25 23:55

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни украинцев ожидает морозная погода

10.02.25 13:06

Украинцев ждет индексация пенсий

10.02.25 13:38

Украинцы стали гораздо реже покупать подержанные автомобили

11.02.25 07:29

Американцы объяснили, почему следует есть манго

12.02.25 11:55

Мирные переговоры не приведут к завершению войны в Украине из-за упрямости Путина, — FP

10.02.25 14:10

Ученые рассказали, почему следует проходить семь тысяч шагов в день

10.02.25 14:46

Стало известно, как алкоголь провоцирует бессонницу

Фото и Видео
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди