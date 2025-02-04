Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику

Канье Уэста и его жену в прозрачном платье Бьянку Цензори выгнали с церемонии награждения «Грэмми». Но дело вовсе не в наряде.

Бьянка Цензори и Канье Уэст успели покрасоваться на церемонии совсем недолго. Почти сразу Уэста и Бьянку Цензори попросили уйти, а полиция проводила пару.

Сначала появилась версия, что возмущение вызвал наряд Бьянки Цензори. Но оказалось, что Уэста и его жену даже не звали на мероприятие — ни у кого из них не было приглашения. Что странно, ведь обладатель 24 премий «Грэмми» был номинирован и в этом году.