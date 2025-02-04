Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику

СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Путина
В Украине ввели экстренные отключения света
Электронные направления на ВВК стали доступны в «Резерв+»
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Трамп сделал новое заявление по поводу переговоров с Украиной и Россией
РФ захватит Киев и Львов в 2026 году, если сейчас США остановят помощь Украине, — The Hill
ПАСЕ приняла резолюцию о мире в Украине
Войска КНДР вывели с линии фронта после больших потерь, — NYT
Война РФ против Украины не завершится выполнением всех целей одной из сторон, — Рубио
Трамп разочаровался в Путине и хочет делить мир с Китаем, — Newsweek