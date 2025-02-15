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Новости > Шведы поведали о небывалой пользе брокколи

Шведы поведали о небывалой пользе брокколи

Агата Кловская
14.02.25 16:47
257
Шведы поведали о небывалой пользе брокколи

Эксперты из Гетеборгского университета в Швеции рассказали о пользе брокколи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что содержащийся в его ростках сульфорафан способен являться эффективным средством для борьбы с преддиабетом, то есть состоянием, при котором уровень глюкозы в крови постепенно повышается из-за нарушения выработки инсулина.

В опыте участвовали 89 людей в возрасте от 35 до 75 лет с повышенным уровнем глюкозы в крови натощак.

Подобная патология считается одним из признаков преддиабета.

Кроме этого подопытные имели избыточный вес или страдали ожирением.

Эксперимент длился двенадцать недель. Людям случайным образом назначали либо природное соединение сульфорафан, либо плацебо.

Оказалось, что у тех, кто принимал сульфорафан, уровень глюкозы снизился более значительно, чем в группе плацебо.

Добавляется, что особенно выраженное улучшение наблюдалось среди участников с ранними признаками возрастного диабета и низким индексом массы тела.

Информируется, что сульфорафан также устранял инсулинорезистентность и ослаблял симптомы жировой болезни печени.

Также ученые выявили в кишечнике бактерию, которая может усиливать эффект сульфорафана, что открывает новые перспективы для борьбы с диабетом с его помощью.

Отмечается, что в количественном выражении разница в уровне глюкозы между группами составила 0,2 ммоль/л, а в группе с максимальными улучшениями 0,4 ммоль/л. Наибольшее снижение уровня глюкозы (0,7 ммоль/л) наблюдалось у добровольцев с наличием определенной кишечной бактерии.

Ранее стало известно, чем же так полезен гранат.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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