МОН обновляет стандарт начального образования

Министерство образования и науки Украины запустило процесс обновления Государственного стандарта начального образования. На протяжении февраля-марта 2025 года рабочей группой будет анализироваться опыт семилетнего внедрения стандарта, она должна предложить насущные изменения для повышения эффективности обучения в начальных классах. Об этом информирует пресс-служба Минобразования в пятницу, 14 февраля.

МОН запустило процесс обновления Госстандарта начального образования, целью которого является адаптация системы обучения к новым реалиям и вызовам, в частности в условиях войны, и дистанционного обучения.

Замминистра образования и науки Надежда Кузьмичева отметила, что опыт внедрения действующего ныне стандарта уже продемонстрировал свои сильные и слабые стороны. Это в свою очередь позволит конкретизировать цели и ценности начального образования, а также адаптировать их к современным требованиям и вызовам. Один из важнейших аспектов предусматривает учет опыта организации обучения в условиях войны, а также внедрение дистанционного образования.

К работе в рабочей группе привлечены не только специалисты и эксперты отрасли, но и практикующие учителя. Одной из важных фигур является Леся Павлюк, учительница начальных классов из Ивано-Франковска, которая вошла в список 50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize 2025.

Основные направления работы рабочей группы включают обновление цели и ценностей начального образования, упорядочение требований к результатам обучения во всех сферах образования, а также развитие подхода, основанного на компетенции. Кроме того, планируется разработка новой редакции учебного плана, в котором будут учтены современные образовательные потребности и который позволит обеспечивать качественное преподавание предметов в начальных классах.

Процесс обновления стандарта состоит из несколько этапов. На первом этапе будут внесены предложения относительно изменений в МОН, далее будет разработан проект изменений, который вынесут на всеобщее обсуждение. Следующий этап предусматривает разработку Типовой образовательной программы и модельных учебных программ. Завершающим этапом станет обучение педагогов, которое должно обеспечить методическую поддержку для работы по новым стандартам.

Обновленный Госстандарт станет основой для разработки новых образовательных программ и инклюзивных учебников для начальных классов.

Напомним, Минобразования изменило правила поступления в аспирантуру.