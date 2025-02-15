Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > МОН обновляет стандарт начального образования

МОН обновляет стандарт начального образования

Агата Кловская
14.02.25 16:33
214
МОН обновляет стандарт начального образования

Министерство образования и науки Украины запустило процесс обновления Государственного стандарта начального образования. На протяжении февраля-марта 2025 года рабочей группой будет анализироваться опыт семилетнего внедрения стандарта, она должна предложить насущные изменения для повышения эффективности обучения в начальных классах. Об этом информирует пресс-служба Минобразования в пятницу, 14 февраля.

МОН запустило процесс обновления Госстандарта начального образования, целью которого является адаптация системы обучения к новым реалиям и вызовам, в частности в условиях войны, и дистанционного обучения.

Замминистра образования и науки Надежда Кузьмичева отметила, что опыт внедрения действующего ныне стандарта уже продемонстрировал свои сильные и слабые стороны. Это в свою очередь позволит конкретизировать цели и ценности начального образования, а также адаптировать их к современным требованиям и вызовам. Один из важнейших аспектов предусматривает учет опыта организации обучения в условиях войны, а также внедрение дистанционного образования.

К работе в рабочей группе привлечены не только специалисты и эксперты отрасли, но и практикующие учителя. Одной из важных фигур является Леся Павлюк, учительница начальных классов из Ивано-Франковска, которая вошла в список 50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize 2025.

Основные направления работы рабочей группы включают обновление цели и ценностей начального образования, упорядочение требований к результатам обучения во всех сферах образования, а также развитие подхода, основанного на компетенции. Кроме того, планируется разработка новой редакции учебного плана, в котором будут учтены современные образовательные потребности и который позволит обеспечивать качественное преподавание предметов в начальных классах.

Процесс обновления стандарта состоит из несколько этапов. На первом этапе будут внесены предложения относительно изменений в МОН, далее будет разработан проект изменений, который вынесут на всеобщее обсуждение. Следующий этап предусматривает разработку Типовой образовательной программы и модельных учебных программ. Завершающим этапом станет обучение педагогов, которое должно обеспечить методическую поддержку для работы по новым стандартам.

Обновленный Госстандарт станет основой для разработки новых образовательных программ и инклюзивных учебников для начальных классов.

Напомним, Минобразования изменило правила поступления в аспирантуру.

Тэги: Министерство образования и науки, образование

Комментарии

Статьи

05.02.25 12:33

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.02.25 16:47

Шведы поведали о небывалой пользе брокколи

14.02.25 16:06

Трамп дал загадочную характеристику ЕС

14.02.25 15:52

Глава Минздрава США сделал скандальное заявление по поводу ситуации в стране

14.02.25 15:14

Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию

14.02.25 14:58

Ученые рассказали, сколько раз должен отжиматься человек

14.02.25 14:24

Украина передала США проект меморандума о партнерстве, — СМИ

14.02.25 13:36

В НАТО обсудят заявления Трампа по миру в Украине

14.02.25 13:30

В Лос-Анджелес пришли новые беды

14.02.25 13:05

У Трампа призвали Украину и Россию к прямым переговорам

14.02.25 15:14

Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию

14.02.25 14:24

Украина передала США проект меморандума о партнерстве, — СМИ

14.02.25 11:35

Мирное соглашение шокирует многих людей, — Вэнс

14.02.25 10:18

Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США

14.02.25 09:45

Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая, — FT

13.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

13.02.25 11:46

В Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина

13.02.25 10:12

Зеленский назвал «план Б» на случай, если Украину не примут в НАТО

13.02.25 09:59

Трамп не верит в освобождение оккупированных Россией территорий

13.02.25 09:40

Страны Европы требуют участия в будущих переговорах по прекращению войны в Украине

12.02.25 13:39

Зеленский готов произвести обмен территориями с РФ. В Кремле отказались это обсуждать

10.02.25 23:55

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни украинцев ожидает морозная погода

10.02.25 13:06

Украинцев ждет индексация пенсий

10.02.25 13:38

Украинцы стали гораздо реже покупать подержанные автомобили

11.02.25 07:29

Американцы объяснили, почему следует есть манго

12.02.25 11:55

Мирные переговоры не приведут к завершению войны в Украине из-за упрямости Путина, — FP

10.02.25 12:53

Зеленский высказался о завершении войны в 2025 году

10.02.25 14:10

Ученые рассказали, почему следует проходить семь тысяч шагов в день

10.02.25 14:46

Стало известно, как алкоголь провоцирует бессонницу

10.02.25 15:13

Американцы объяснили, чем вредны социальные сети

Фото и Видео
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди