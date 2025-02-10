Украинцев ждет индексация пенсий

Пенсии в Украине индексируют. Выяснилось, когда это произойдет и как они вырастут.

Об этом информирует Пенсионный фонд Украины.

Сообщается, что грядет плановое повышение с учетом инфляции и роста зарплат.

Планируют это сделать с 1 марта на 10%.

Поясняется, что на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 миллиарда гривен.

Сказано: «Учтено проведение в 2025-м году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи проведением с 1 марта индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10».

Требуется уточнить, что точный размер установит Минсоцполитики в этом месяце, когда станет известен размер зарплат в нашей стране для назначения пенсий в 2024-м году.

Правительство утвердит порядок проведения индексации в конце месяца.

Напомним, что пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года и 50% инфляции за предыдущий год.

Ранее было озвучено число пенсионеров в Украине.