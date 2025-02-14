У Трампа призвали Украину и Россию к прямым переговорам

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам урегулирования войны в Украине Кит Келлог сделал резонансное заявление. Оно касается мирных переговоров.

Дипломат отметил: «Я думаю, что трем сторонам необходимо говорить друг с другом. Особенно двум главным действующим лицам, русским и украинцам. Им нужно сесть и поговорить».

Комментируя тот факт, что Кремль отказывается признавать легитимность президента Украины Владимира Зеленского, он добавил: «Но это не работает. Обе стороны должны от чего-то отказаться».

Американец уверен: «Мы можем перейти от перемирия к окончательному миру. Конечно, предпочтительнее было бы мирное соглашение».

Ранее у Трампа странно высказались по поводу украинских территорий.