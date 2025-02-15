Глава Минздрава США сделал скандальное заявление по поводу ситуации в стране

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший сделал резонансное заявление. Он поведал о ситуации в стране.

Чиновник сказал: «Мы закупаем 70% всех лекарств в мире. Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но у нас худшие показатели. У нас самое больное население в мире».

Теперь соратник Дональда Трампа желает сфокусировать внимание агентств, которые он будет курировать, на пропаганде здорового образа жизни.

Так, по его словам, р рамках масштабной кампании под названием «Сделаем Америку снова здоровой», хотят пересмотреть диетические рекомендации, обратить внимание на продукты с высокой степенью переработки и изучить первопричины хронических заболеваний.

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