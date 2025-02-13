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Новости > В Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина

В Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина

Агата Кловская
13.02.25 11:46
158
В Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о взаимных визитах. Но пока деталей насчет встреч нет. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

У Ливитт спросили, стоит ли ожидать, что Трамп проведет личные встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня мне нечего вам сказать по этому поводу», — ответила пресс-секретарь.

Также у Ливитт поинтересовались, ставил ли Трамп условия Путину для личной встречи. К примеру, условия о выводе части войск из Украины.

«Насколько мне известно, нет. Это не значит, что их не существует, но я только что разговаривала с президентом и нашей командой по национальной безопасности. Мне не сообщили о каких-либо условиях, но если они существуют, я буду рад их предоставить», — отметила она.

Напомним, Трамп и Путин созвонились.

Тэги: Владимир Путин, встреча, Дональд Трамп

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