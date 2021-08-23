Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Левочкина наконец-то признали врагом России, ввели персональные санкции и захлопнули ему все политические двери, – Захарченко

Левочкина наконец-то признали врагом России, ввели персональные санкции и захлопнули ему все политические двери, – Захарченко

Автор: «Фраза»
23.08.21 15:28
81
Левочкина наконец-то признали врагом России, ввели персональные санкции и захлопнули ему все политические двери, – Захарченко

Россия ввела санкции против народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергея Левочкина, что означает что его официально признали врагом России, ввели персональные санкции и захлопнули ему все политические двери. Как сообщает FromUA, об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Он заявил, что именно Левочкин, который в бытность главы администрации Виктора Януковича, «не только сдал своего шефа американцам и западу в целом, но и способствовал разрушению конституционных основ государства Украина».

«Фраза „вовремя предать — значит предвидеть!“ для таких политиканов, как Лёвочкин и Ко, не шутка, а настоящее жизненное кредо. Для них главное быть у власти, и не важно, что при этом уничтожается народ Украины, его экономика, всяческая перспектива развития. Они за 30 лет существования независимой Украины отлично поняли, что „на их век хватит“, а значит можно без сантиментов грабить подвластную территорию. Но для этого нужно быть всегда у рычагов управления. Одна незадача — Украина слишком сложная страна по национальному, культурному и религиозному составу. Для того чтобы побеждать хотя бы на формальных выборах, нужно привлечь на свою сторону пророссийский, если хотите, юго-восточных электорат, который даже после ухода Крыма и части Донбасса, составляет значимую часть избирателей», — отметил экс-министр.

По его словам, Левочкин является также главным идеологом «оболванивания и откровенного обмана людей юго-востока».

«Именно он автор комбинации с Медведчуком и ОПЗЖ, с последующим расколом партии и вывода группы Бойко, как удобного спарринга Зеленскому на второй срок президентства. По его схеме сейчас конструируется новая оппозиция из подконтрольных и абсолютно безопасных для власти „борцов с режимом“. Кремль давно, еще со времен майдана, предупреждали о двойной игре Левочкина. Но в Москве долго не воспринимали это всерьез и надеялись, что данные политики будут проводить хотя бы нейтральную политику — тщетно! Те, кто сконструировал майдан и много лет „раскручивал“ Россию на различные преференции, не планируют отказываться от рабочей схемы. Сейчас Москва наконец-то решила выйти из этого заколдованного круга. И после только, как Левочкин фактически открыто пролоббировал арест Медведчука и закрытие его всех телеканалах, в России решили действовать жестко», — добавил Захарченко.

«Левочкина наконец-то признали врагом России, ввели персональные санкции и, я очень надеюсь, захлопнули ему все политические двери. Время сейчас такое — нужно трезво оценивать политических контрагентов и судить их не по сладким речам, а по делам», — резюмировал экс-министр.

Тэги:

Комментарии

Статьи

23.08.21 08:33

Сатисфакция от «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Ахметов купил виллу, принадлежавшую убийце 15 миллионов африканцев
23.08.21 10:23

Ахметов купил виллу, принадлежавшую убийце 15 миллионов африканцев

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского
Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.08.21 15:30

Львовский митрополит УПЦ рассказал, какой должна быть национальная идея украинцев
23.08.21 13:35

Митрополит Онуфрий неожиданно приехал к месту пребывания Варфоломея и благословил молитвенное стояние верующих УПЦ
23.08.21 12:18

Фигуристка, завоевавшая для Украины историческую золотую медаль, отказалась от гражданства
23.08.21 11:31

В ООН назвали неожиданное последствие глобального потепления для детей
22.08.21 21:15

На Закарпатье освящен новый храм УПЦ
22.08.21 21:00

Митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде хождения Господа по воде
22.08.21 20:25

Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно бороться с жизненными неурядицами
22.08.21 16:12

Митрополит Антоний рассказал, откуда появляются злоба и ненависть в обществе
22.08.21 13:46

Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту
22.08.21 11:04

Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко
21.08.21 10:42

Сайт Страна.UA заблокировали, но он переехал на новый домен
20.08.21 21:18

Новая порция санкций: стало известно, кому досталось от СНБО на этот раз
20.08.21 19:01

Главные новости за 20 августа 2021 года
20.08.21 14:02

Как оказалось, коронавирус стал причиной смерти каждого десятого украинца
20.08.21 13:31

Опальный экс-нардеп объявил бессрочную голодовку
20.08.21 09:23

В Украине увеличилось количество камер автофиксации нарушений ПДД: полный список изменений
20.08.21 09:14

Коронавирус в Украине: 1 600 заболевших и 26 умерших
19.08.21 19:00

Главные новости за 19 августа 2021 года
19.08.21 17:14

Талибан снова превратил Афганистан в Исламский эмират
19.08.21 15:59

В Украине подешевело подсолнечное масло
19.08.21 20:06

Украина купила у Великобритании ледокол по сходной цене
20.08.21 11:20

Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского
21.08.21 20:35

"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем
18.08.21 21:06

В Киеве зафиксированы случаи заражения «злой нитью», которую переносят комары
17.08.21 00:01

Шведский медик составил список простых способов снизить давление
17.08.21 01:08

Власть талибов: у населения отбирают оружие, а по ТВ читают Коран
21.08.21 13:01

Астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю поток Геминид
19.08.21 09:23

Хозяйку квартиры на первом этаже изнасиловали в собственной постели
16.08.21 16:39

Масштабная схема обмана автолюбителей раскрыта в Киеве
16.08.21 19:23

Трамп призвал Байдена уйти в отставку
Фото и Видео
Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко
Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко
Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко
Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко
В Киеве появился памятник «бронзовому капитану»
В Киеве появился памятник «бронзовому капитану»
«Ваш звонок очень важен для нас»: Меркель кто-то позвонил прямо во время встречи с Путиным
«Ваш звонок очень важен для нас»: Меркель кто-то позвонил прямо во время встречи с Путиным
В Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы
В Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы
В Сети появилось видео процесса поражения организма коронавирусом
В Сети появилось видео процесса поражения организма коронавирусом
Появилось видео наводнения в Симферополе
Появилось видео наводнения в Симферополе
Опубликовано видео огненного торнадо в России
Опубликовано видео огненного торнадо в России
Огромный флагшток, установленный ко Дню флага, упал на автомобиль в Херсоне
Огромный флагшток, установленный ко Дню флага, упал на автомобиль в Херсоне
В центре Киева снесли еще одно историческое здание
В центре Киева снесли еще одно историческое здание
На Хмельнитчине жители села внезапно взбунтовались против вышки мобильной связи
На Хмельнитчине жители села внезапно взбунтовались против вышки мобильной связи
fraza.com
Новости блогосферы
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.