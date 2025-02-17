Украина не получит «очень хорошее» мирное соглашение в нынешних условиях, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни Украина, ни Россия не получат «очень хорошее» мирное соглашение по завершению войны в нынешних условиях. В то же время, несмотря на возможное отсутствие идеальных договоренностей, главным является возвращение мирной жизни. Об этом глава государства заявил в интервью каналу NBC News.

«Нет, при таких обстоятельствах у нас не будет выгодной сделки, и для Путина тоже не будет выгодно, потому что он не может нас победить, а мы не можем победить его. Поэтому это не будет выгодная сделка для нас обоих. Но может быть что-то более важное. Мир. Возможно, не самый лучший, но мирные люди. Это то, чего мы действительно хотим. Это гораздо важнее любых выгодных сделок. Я так считаю», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что «мы не можем отдать все выгоды» российскому диктатору Владимиру Путину и играть по его правилам. Поэтому для украинского президента важно, или президент США Дональд Трамп был на стороне Украины.

«И важно, чтобы Путин знал: это не игра, надо ему сказать, что мы должны говорить с ним, договариваться, потому что он враг, он сильный, поэтому мы должны говорить, чтобы остановить войну», — сказал президент.

При этом Зеленский добавил, что Путин должен знать, что он враг человечества и «что мы против его действий». В частности, оккупации и взгляда на жизнь.

Президент Украины подчеркнул, что люди и лидеры должны понимать, что никто не может убивать, оккупировать, и начинать войны или конфликты.

Напомним, мирное соглашение шокирует многих людей.