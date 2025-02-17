Следующие дни и недели покажут, хочет ли Путин мира, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что российский диктатор Владимир Путин выразил свою заинтересованность в мире. Правдивость этого, по его словами, Путин должен показать в ближайшее время. Об этом сообщает CBS News.

Рубио отметил, что на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп провел разговор с Путиным, во время которого российский диктатор выразил заинтересованность в мире. По его словам, Трамп в ответ подчеркнул, что хочет видеть завершение войны на условиях долговременного мира, который будет гарантировать украинский суверенитет и не приведет к новому вторжению через несколько лет.

«Это правильное решение. Теперь, очевидно, за ним должны последовать действия, поэтому следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается. Один телефонный звонок не решает такую сложную войну, как эта. Но я могу сказать, что Дональд Трамп — единственный лидер в мире, который потенциально может начать этот процесс», — отметил госсекретарь США.

Он также отметил, что впереди еще много работы для урегулирования войны в Украине.

«Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Посмотрим, что будет дальше, надеюсь, что-то хорошее», — сказал он.

Напомним, делегации США и РФ встретятся 18 февраля.