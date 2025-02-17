Трамп позволит Европе покупать американское оружие для Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для передачи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Этот шаг потенциально позволит Украине использовать американское оружие, даже если США прекратят военную поддержку страны», — указывает газета.

Издание отмечает, что администрация Трампа заявила западным союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику для сохранения НАТО.

А также чтобы Европа покупала больше американских энергоносителей.

Напомним, Британия объявила о новом пакете для Украины.