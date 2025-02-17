Британия может отправить войска в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения выполнения любых мирных соглашений. Об этом пишет The Telegraph.

По его словам, это, в частности, означает «готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо».

«Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, связанную с потенциальной угрозой для британских военнослужащих», — сказал Стармер.

Британское издание отмечает, что это «в первый раз, когда глава правительства прямо заявил, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине».

Указывается, что вопрос размещения иностранных войск на территории Украины будет рассмотрен на саммите с участием европейских лидеров в Париже в понедельник, 17 февраля, который был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как пишет The Telegraph, «решение Стармера станет давлением на союзников, в частности на Германию, с целью публично поддержать идею отправки европейских миротворческих сил в Украину».

Напомним, Украину могут пригласить в НАТО в случае нарушения РФ перемирия.