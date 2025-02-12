Американцы рассказали, как извлечь пользу от одиночества

Эксперты из Мичиганского университета в США поведали, как извлечь пользу от одиночества. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что восприятие этого состояния как «времени для себя» усиливает позитивные эмоции и улучшает отношение к уединению, в том время как термин «изоляция» вызывает более негативные ассоциации.

Было проведено два опыта с участием 500 взрослых и 176 студентов.

В первом люди оценивали различные термины, описывающие одиночество: «время для себя», «уединение», «быть одному» и «изоляция».

Оказалось, что «время для себя» воспринималось как наиболее позитивное и желательное, ассоциируясь с заботой о себе и расслаблением.

В то же время, «изоляция» вызывала негативные коннотации, связанные с социальной изоляцией.

Во втором эксперименте добровольцы провели полчаса в одиночестве: одной группе это время было представлено как «время для себя», а другой как «изоляция».

Сообщается, что те, кто воспринимал уединение как «время для себя», сообщили об увеличении позитивных эмоций и улучшении отношения к одиночеству.

Подопытные из группы «изоляция» испытали снижение позитивных эмоций, хотя у обеих групп уменьшился уровень негативного аффекта.

Подчеркивается при этом, что лингвистическое оформление не повлияло на действия участников, но изменило содержание их мыслей. Те, кто находился в «изоляции», чаще думали о школьных заданиях, а те, кто воспринимал время как «время для себя», размышляли о личностном росте.

Резюмируется, что проведенное исследование подчеркивает силу языка в формировании психологического опыта, а изменение формулировок может сделать время, проведенное в одиночестве, более приятным и полезным.

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