Трамп оценил возможность нападения России на НАТО

Президент США Дональд Трамп не согласен с заявлениями, что Россия может напасть на НАТО. Таким образом, он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Россия готовится к нападению на страну НАТО. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько», — заявил он.

Отметим, что в Мюнхене 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ может готовиться к нападению на одну из стран НАТО. По его словам, летом в Беларусь отправят 150 тыс. российских солдат, которые могут атаковать страны НАТО.

Украинский президент, сославшись на данные разведки, отметил, что Кремль этим летом планирует отправить войска в Беларусь под предлогом учений.

Напомним, РФ создала новое тайное подразделение для диверсий в Европе.