Школы Винницы перешли на дистанционное обучение

В Виннице школы с 17 февраля перешли на онлайн-обучение с целью профилактики распространения заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

По ее словам, на дистанционное обучение перешли организованные детские коллективы школ и учреждений внешкольного, внешкольного художественного образования всех форм собственности.

Продолжительность обучения в онлайн-формате будет определяться ситуацией по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, в пяти областях превышен порог заболеваемости гриппом и COVID.