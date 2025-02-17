Станислав Домбровский: блоггер-наркоман сбежал из Украины, - СМИ

Блогер в Одессе Стас Домбровский (Станислав Домбровский), в последнее время проживающий в Швейцарии, записал видеообращение к украинскому народу, где просит прощения за свои поступки и распространение деструктивного контента, пишет РБК-Украина.

В Украине Стас Домбровский (Станислав Домбровский) находится в розыске по обвинению по ст.296 Ч.2 УК Украины (Хулиганство, совершенное группой лиц).

На видео Стас Домбровский отмечает, что переоценил свое поведение и искренне раскаивается: «Уважаемые подписчики, люди которых я обидел, я хочу принести вам свои извинения, за всю ту мишуру, браваду, за то, что наговорил за это время, за то, что наделал. Делаю это искренне и от души».

Станислав Домбровский ранее был известен в Одессе как блоггер, поэт и активист, принимавший участие в разного рода заказных акциях. Согласно данным официальной биографии, Станислав Домбровский в юности употреблял наркотики и имеет несколько судимостей.

После начала полномасштабного вторжения Стас Домбровский вместе с семьей выехал за границу в Швейцарию. Там Станислав Домбровский продолжил свою «блогерскую» деятельность.

В своих публикациях Станислав Домбровский безупречно обвинял украинских чиновников и ТОП-силовиков.

В настоящее время большая часть социальных сетей Домбровского заблокирована за деструктивный контент.