Трамп хочет прекратить огонь в Украине к Пасхе, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе — то есть до 20 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе, по словам людей, информированных об этих разговорах», — говорится в сообщении агентства.

Некоторые собеседники агентства заявили, что темп переговоров, которые начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием чиновников США и России, амбициозный и потенциально нереалистичный.

Один из собеседников агентства отметил, что добиться урегулирования до конца этого года является гораздо более вероятным сценарием.

На прошлой неделе Дональд Трамп начал свою мирную инициативу по звонку Владимиру Путину и шокировал европейских чиновников, когда его министр обороны Пит Гегсет заявил, что европейцы будут отвечать за гарантии безопасности и миротворческие войска, необходимые для обеспечения безопасности Украины после заключения соглашения.

Теперь, по данным агентства, европейские чиновники работают над новым крупным пакетом, направленным на увеличение расходов по обороне и поддержке Киева.

Планы расходов не будут объявлены до выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать разжигания споров перед голосованием, по словам чиновников, информированных об этих планах.

Напомним, делегации США и РФ встретятся 18 февраля.