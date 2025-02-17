Стало известно, когда Трамп встретится с Путиным

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина до конца месяца.

Сообщается, что детали встречи и список участников все еще прорабатываются, но люди, осведомленные о планах, говорят, что группа переговорщиков, вероятно, будет состоять из советников по национальной безопасности. По словам одного из лиц, цель переговоров — назначить дату встречи Трампа и Путина к началу священного месяца Рамадан в марте.

По словам другого чиновника, говорившего на условиях анонимности, большинство европейцев пока не было проинформировано об этом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии и выразил обеспокоенность тем, что план был разработан вне контроля Киева.

«Нельзя просто сказать: „Завтра будут переговоры“, и Украина будет там сидеть», — сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. Ранее он заявлял, что Киев «никогда не согласится на сделки, заключенные за нашей спиной».

Одинукраинскийчиновник сказал изданию Politico, что сообщение о саудовских переговорах стало неожиданностью для Киева, и пока не планируется отправлять украинскую делегацию.

Сам президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что саммит с Владимиром Путиным в стране Персидского залива состоится в ближайшее время. И он сказал, что украинцы будут участвовать в нем.

Напомним, делегации США и РФ встретятся 18 февраля.