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Новости > РФ создала новое тайное подразделение для диверсий в Европе, — WSJ

РФ создала новое тайное подразделение для диверсий в Европе, — WSJ

Агата Кловская
17.02.25 10:43
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РФ создала новое тайное подразделение для диверсий в Европе, — WSJ

Россия создала новое тайное подразделение, предназначенное для проведения диверсий и атак на территории Европы и за ее пределами. Оно известно как Департамент специальных задач (SSD). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представители западных разведок раскрыли информацию о новом тайном подразделении российских спецслужб, созданном для проведения скрытых атак по всей Европе и за ее пределами.

Подразделение Департамент специальных задач (SSD) базируется в российском военно-разведывательном штабе на окраине Москвы, в стеклянно-стальном комплексе, известном как «Аквариум».

Созданное в 2023 году, подразделение состоит из опытных агентов, которые участвовали в ряде громких операций, как отравление Сергея Скрипаля в 2018 году. Его возглавляет генерал-полковник Андрей Аверьянов, который имеет репутацию ветерана чеченских войн и которого разыскивает чешская полиция за участие в подрыве боеприпасов в 2014 году.

Его заместитель, генерал-лейтенант Иван Касьяненко, координировал не только операции против западных стран, но и деятельность частных военных компаний, таких как ЧВК «Вагнер», после гибели основателя Евгения Пригожина.

SSD выполняет три ключевые задачи: совершение убийств и диверсий за рубежом, проникновение в западные компании и университеты, а также вербовка иностранных агентов. Сотрудники департамента активно действуют в Украине, странах-союзниках России, таких как Сербия.

Многие из операций SSD, включая покушения и акты саботажа, нацелены на ослабление позиций Запада в ответ на поддержку Украины. Одним из самых громких инцидентов стало использование зажигательных устройств на самолетах, перевозящих грузы для DHL, а также попытки поджогов в крупнейших городах Европы, включая Лейпциг и Варшаву.

Европейский Союз и США уже ввели санкции против некоторых сотрудников подразделения, обвиняя их в организации переворотов, убийств и кибератак. В ответ Кремль отверг обвинения, назвав их необоснованными.

Западные разведывательные службы обеспокоены активностью SSD, ссылаясь на угрозы, исходящие от России, и рекомендуют усиление собственных тайных операций для противодействия российским агрессивным действиям.

По словам экспертов, для сдерживания дальнейших угроз, США и их союзникам необходимо проявить большую активность в контрразведке и усилить тайные операции, особенно в самой России.

Напомним, в НАТО обвинили Россию в покушении на главу Rheinmetall.

Тэги: Европа, Россия, диверсия

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