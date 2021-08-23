Фигуристка, завоевавшая для Украины историческую золотую медаль, отказалась от гражданства

Главное: Первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины. На протяжении многих лет она живет в США и судится со своей Родиной.

Детали: Украинская фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины, Оксана Баюл заявила об отказе от украинского гражданства. На своей странице в Instagram, она объяснила, что в соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины вступает в гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях.

«Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала спортсменка, так и не объяснив своего поступка.

Однако незадолго этого она там же жаловалась на то, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование Дня Независимости Украины. «Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет Независимости, так я уже давно не летаю в облаках и все равно спасибо», — написала Баюл.

Справка: Оксана Баюл стала чемпионкой мира по фигурному катанию в 1993 году, а в 1994 г завоевала «золото» на Олимпийский играх в норвежском Лиллехаммере. Эта награда стала первой олимпийский наградой высшей пробы в истории независимой Украины. Причем она оставалась единственной вплоть до Олимпиады-2014 в Сочи.

Практически сразу после этого она оставила любительский спорт и переехала жить в США, сохраняя украинское гражданство. Головокружительный успех негативно повлиял на Оксану. Она пристрастилась к алкоголю, попала в серьезную аварию, однако сумела выпутаться из сложной жизненной ситуации. Сейчас она тренирует детей, а также воспитывает пятилетнюю дочь.

В 2016 г она обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине о взыскании $50 млн. за нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с ней, и передачи права на использование его имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

В 2018 г Окружной суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины, удовлетворив ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Баюл подала апелляцию, но в 2020 году проиграла и ее.

В тему: Осенью 2012 года Оксана Баюл подала в суд Лос-Анджелеса иск против крупного американского агентства «Уильям Моррис», которое с мая 1994 года представляло ее коммерческие интересы. В иске утверждается, что агентство воспользовалось незнанием Баюл, которой в то время было 16 лет, английского языка и составило контракт в таком виде, что его условия впоследствии позволяли компании не выплачивать спортсменке сотни тысяч долларов. В документе отмечается, что фигуристка не знала о якобы неправомерных действиях «Уильям Моррис» до 2011 года, когда ее новый финансовый директор не решил проверить ее отношения с агентством

В феврале 2013 года Баюл подала иск в суд Нью-Йорка против американской телекомпании NBC и продюсерской компании Disson Skating, занимающейся организацией ледовых шоу. Как утверждает 35-летняя Баюл, эти компании использовали ее имя для рекламы двух представлений на льду в декабре 2011 года и в январе 2012 года, хотя сама она согласия на это не давала и никакого контракта не подписывала.