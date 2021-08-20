Главные новости за 20 августа 2021 года

— Названы болезни, от которых умирают украинцы. Коронавирус уносит каждую десятую жизнь.

— С сегодняшнего дня в Украине заработали еще 17 камер автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД в трех областях и четырех областных центрах.

— Упавший в Херсоне гигантский флагшток раздавил Lexus чиновника, который отвечает за капитальное строительство в области. По данным СМИ, сам он в это время находился в автомобиле, но успел выскочить.

— В Запорожской области произошло ДТП. Погибли пять человек.

— В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана. Это было здание XIX века.

— Коронавирусом в Украине заболели 1 600 человек. Умерли 26 людей.

— Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи. Им не понравилось, что вышку поставили на крыше местного магазина.

— Боксер Иван Редкач сделал себе татуировку с лицом Владимира Зеленского. Впрочем, некоторые пользователи в комментариях считают, что тату — шутка боксера.

— Украинец Артем Далакян проведет следующий бой против панамского профессионала Луиса Консепсьона. Речь идет о защите титула чемпиона мира в суперлегком весе по версии WBA.

— Во время последней встречи российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, у нее внезапно зазвонил телефон.

— Исследователи из США и Канады впервые смогли запечатлеть, как коронавирусная инфекция распространяется по организму на примере мышей.

— Известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил о создании в следующем году прототипа робота-гуманоида, который будет выполнять за людей однообразную и скучную работу.

— В Гренландии пошел дождь. Впервые за семьдесят лет.