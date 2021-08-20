Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Сети появилось видео процесса поражения организма коронавирусом

В Сети появилось видео процесса поражения организма коронавирусом

Александр Панько
20.08.21 14:28
482
В Сети появилось видео процесса поражения организма коронавирусом

Главное: Исследователи из США и Канады впервые смогли запечатлеть, как коронавирусная инфекция распространяется по организму на примере мышей.

Детали: Исследователи из Монреальского и Йельского университетов использовали биолюминесцентные метки и продвинутые методы микроскопии, чтобы проследить путь распространения коронавируса у мышей. Как сообщает Lenta.ru, сначала вирус попадал в нос, там размножался и распространялся по легким.

На третий день с момента инфицирования SARS-CoV-2 начал проникать в другие органы. Затем он добирался до мозга, после чего мыши умирали.

В другом случае ученые использовали плазму выздоровевших после COVID-19 для лечения некоторых мышей. Одним вводили ее до заражения, другим — после. В первом случае антитела предотвращали распространение вируса, во втором — останавливали его продвижение примерно к третьему дню.

Однако не все антитела действовали эффективно. Те, у кого недостаточно хорошо работала эффекторная функция — способность «звать на помощь» другие клетки иммунной системы и уничтожать зараженные клетки — действовали менее успешно.

Отметим, что путь распространения коронавируса у мышей похож на то, как инфекция развивается у людей. Поэтому ученые подчеркивают, что результаты их исследования могут быть применены при лечении COVID-19.

В тему: В январе 2020 года специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний опубликовали фотографию коронавируса SARS-CoV-2.

Спустя месяц американские молекулярные биологи получили первое трехмерное фото белков оболочки коронавируса.

В марте того же года появилось фото и видео легких, пораженных коронавирусом.

Тэги: США, болезнь, здоровье, наука, мышь, исследование, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2

Комментарии

Статьи

20.08.21 09:10

Тень Панцерваффе на Ближнем Востоке

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Все территории современного Азербайджана были армянскими: академик ответил Алиеву
20.08.21 13:12

Все территории современного Азербайджана были армянскими: академик ответил Алиеву

Автор: Арам Саргсян, AnalitikaUA.net

Выбор редакции
«То не таке» или «Браво, федерация!»
«То не таке» или «Браво, федерация!»
«То не таке» или «Браво, федерация!»
«То не таке» или «Браво, федерация!»
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.08.21 15:21

Огромный флагшток упал на автомобиль чиновника, отвечающего за строительство в Херсоне, – СМИ
20.08.21 15:00

В Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы
20.08.21 14:27

Одесское сестричество милосердия УПЦ к 7-летию со дня основания наградили орденом РПЦЗ
20.08.21 14:14

Появилось видео наводнения в Симферополе
20.08.21 14:02

Как оказалось, коронавирус стал причиной смерти каждого десятого украинца
20.08.21 13:56

Маленький мальчик утонул, катаясь на матрасе в Херсонской области. Его отца еще ищут
20.08.21 13:31

Опальный экс-нардеп объявил бессрочную голодовку
20.08.21 12:58

Опубликовано видео огненного торнадо в России
20.08.21 12:56

В Харькове верующие УПЦ поддержали флешмоб против приезда патриарха Варфоломея в Украину
20.08.21 12:54

Злоумышленники обманули граждан нескольких государств на 18 млн гривен, не выходя из СИЗО
20.08.21 14:02

Как оказалось, коронавирус стал причиной смерти каждого десятого украинца
20.08.21 13:31

Опальный экс-нардеп объявил бессрочную голодовку
20.08.21 09:23

В Украине увеличилось количество камер автофиксации нарушений ПДД: полный список изменений
20.08.21 09:14

Коронавирус в Украине: 1 600 заболевших и 26 умерших
19.08.21 19:00

Главные новости за 19 августа 2021 года
19.08.21 17:14

Талибан снова превратил Афганистан в Исламский эмират
19.08.21 15:59

В Украине подешевело подсолнечное масло
19.08.21 09:54

Коронавирус в Украине: 1 560 заболевших и 32 погибших
19.08.21 09:50

СМИ узнали, что могло довести мэра Кривого Рога до самоубийства
18.08.21 19:01

Главные новости за 18 августа 2021 года
19.08.21 20:06

Украина купила у Великобритании ледокол по сходной цене
20.08.21 11:20

Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского
18.08.21 21:06

В Киеве зафиксированы случаи заражения «злой нитью», которую переносят комары
17.08.21 01:08

Власть талибов: у населения отбирают оружие, а по ТВ читают Коран
17.08.21 00:01

Шведский медик составил список простых способов снизить давление
13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
14.08.21 15:30

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Успенского поста и заблуждениях, связанных с ним
13.08.21 19:46

Известный спортивный бренд продали за гигантские деньги
14.08.21 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя обращаться к колдунам и гадалкам
13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
Фото и Видео
В Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы
В Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы
В Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы
В Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы
В Сети появилось видео поражения организма коронавирусом
В Сети появилось видео поражения организма коронавирусом
Появилось видео наводнения в Симферополе
Появилось видео наводнения в Симферополе
Опубликовано видео огненного торнадо в России
Опубликовано видео огненного торнадо в России
Огромный флагшток, установленный ко Дню флага, упал на автомобиль в Херсоне
Огромный флагшток, установленный ко Дню флага, упал на автомобиль в Херсоне
В центре Киева снесли еще одно историческое здание
В центре Киева снесли еще одно историческое здание
На Хмельнитчине жители села внезапно взбунтовались против вышки мобильной связи
На Хмельнитчине жители села внезапно взбунтовались против вышки мобильной связи
Шестилетний мальчик играл с огнем и сгорел заживо на Житомирщине
Шестилетний мальчик играл с огнем и сгорел заживо на Житомирщине
Опубликовано странное видео с участием дочери Ющенко
Опубликовано странное видео с участием дочери Ющенко
Байден рассказал, откуда исходят угрозы для США
Байден рассказал, откуда исходят угрозы для США
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.