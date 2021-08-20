В Сети появилось видео процесса поражения организма коронавирусом

Главное: Исследователи из США и Канады впервые смогли запечатлеть, как коронавирусная инфекция распространяется по организму на примере мышей.

Детали: Исследователи из Монреальского и Йельского университетов использовали биолюминесцентные метки и продвинутые методы микроскопии, чтобы проследить путь распространения коронавируса у мышей. Как сообщает Lenta.ru, сначала вирус попадал в нос, там размножался и распространялся по легким.

На третий день с момента инфицирования SARS-CoV-2 начал проникать в другие органы. Затем он добирался до мозга, после чего мыши умирали.

В другом случае ученые использовали плазму выздоровевших после COVID-19 для лечения некоторых мышей. Одним вводили ее до заражения, другим — после. В первом случае антитела предотвращали распространение вируса, во втором — останавливали его продвижение примерно к третьему дню.

Однако не все антитела действовали эффективно. Те, у кого недостаточно хорошо работала эффекторная функция — способность «звать на помощь» другие клетки иммунной системы и уничтожать зараженные клетки — действовали менее успешно.

Отметим, что путь распространения коронавируса у мышей похож на то, как инфекция развивается у людей. Поэтому ученые подчеркивают, что результаты их исследования могут быть применены при лечении COVID-19.

В тему: В январе 2020 года специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний опубликовали фотографию коронавируса SARS-CoV-2.

Спустя месяц американские молекулярные биологи получили первое трехмерное фото белков оболочки коронавируса.

В марте того же года появилось фото и видео легких, пораженных коронавирусом.