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Новости > Под Киевом День Независимости отметят конными шоу

Под Киевом День Независимости отметят конными шоу

Агата Кловская
19.08.21 17:42
360
Под Киевом День Независимости отметят конными шоу

21, 22, 23 и 24 августа Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на грандиозное празднование Дня Независимости Украины. Гостей ждет яркая шоу-программа на историческую тематику, конно-трюковые выступления, славянские забавы, мастер-классы, вкуснейшие блюда с костра, прогулки на лошадях и еще многое из жизни Киевской Руси.

Очень символично отмечать этот праздник именно в Княжестве Киевская Русь, окунувшись в эпоху, когда зарождалась государственность на наших землях, во времена величия и расцвета нашей прародины.

В Княжестве на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIІІ веков в его реальных размерах. Здесь также возрождается атмосфера и дух той величественной эпохи.

С 21 по 24 августа в Древнем Киеве гостей ждет праздничная шоу-программа на историческую тематику с участием уникальных породистых лошадей, а также множество увлекательных развлечений и знакомство с настоящим средневековым городом.

Торжественное открытие празднования четыре дня подряд будет начинаться около 14:00 с парада княжеских флагов с участием исторических персонажей, впечатляющего выезда конной дружины и приветствия самого киевского князя Владимира Великого.

Затем гостей пригласят принять участие в торжественном крестном ходе к уникальной Васильевской церкви Х века.

Далее на большом ристалище Древнего Киева в ярких театрализованных постановках со спецэффектами оживут сцены из истории Киевской Руси, древних былин и о повседневной жизни наших предков. В зрелищных постановках гости увидят легендарных исторических личностей, сыгравших важнейшие роли в судьбе нашей страны, и углубят свои знания о разных эпохах. Посетители приобщатся к обрядам наших предков и познакомятся с историей и традициями кочевых народов, постоянных спутников Киевской Руси.

В тесном тандеме с опытными актерами-каскадерами конно-трюкового театра в программе примут участие лошади редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Все желающие смогут подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать на них верхом или в экипаже.

Вечером незабываемые эмоции подарит гостям зрелищная программа со стрельбой горящими ядрами из огромного требушета — единственного действующего в Украине средневекового осадного орудия.

В Древнем Киеве каждый гость почувствует себя настоящим жителем Киевской Руси, окунувшись в жизнь настоящего, живого средневекового города. Взрослых и детей пригласят принять участие в древних забавах, хороводах, танцевальных флеш-мобах и мастер-классах.

Здесь каждый найдет занятие по душе. На Княжеской конюшне гости познакомятся с лошадьми редких древних пород, узнают много интересного о них, смогут погладить, сфотографироваться с ними и даже совершить прогулку верхом или в экипаже.

В прохладной Княжеской корчме и в беседках можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах. В гостях у Волхвини за чашкой травяного чая, заваренного по забытым рецептам, посетители узнают о самом сокровенном. А в средневековой лавке и на ярмарке мастеров — выберут на память оригинальные сувениры ручной работы. В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию, в средневековом тире — пострелять из лука, на монетном дворе — отчеканить монету по древней технологии, посетить музеи и экспозиции.

Любителей активного отдыха порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и захватывающий канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Торжественное открытие праздника в 14:00. Завершение программы в 19:00. В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого —230 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, День Независимости

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