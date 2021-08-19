Талибан снова превратил Афганистан в Исламский эмират

Главное: В День независимости Афганистана Талибы во второй раз провозгласили создание в стране Исламского эмирата.

Детали: Захватившие власть в Афганистане члены радикального движения «Талибан» провозгласили образование Исламского эмирата Афганистан. Как сообщает «Укринформ», об этом 19 августа заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

Это случилось спустя ровно 102 года с момента независимости Афганистана от Британской империи.

При этом Муджахид подчеркнул, что «Талибан» хочет «хороших дипломатических и торговых отношений со всеми странами».

Отметим, что движение уже использовало название «Исламский эмират Афганистан» во время своего предыдущего правления в период с 1996 по 2001 гг.

В тему: 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел из страны. Власть в стране перешла к представителям движения «Талибан».