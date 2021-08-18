Главные новости за 18 августа 2021 года

— Национальная сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Им стал Александр Петраков.

— Начиная с сегодняшнего дня в Киеве начинаются полномасштабные репетиции военного парада ко Дню Независимости. В связи с этим на протяжении трех дней ожидается масштабное перекрытие движения на улицах столицы.

— Представитель «Слуги народа» Оксана Гринчук задекларировала свой кроссовер Infiniti QX50 2016 года как сельскохозяйственную технику по цене в два раза дешевле рыночной.

— Во Львовской области произошло отравление детей. Пострадали семнадцать человек.

— 50 воспитанников детского центра «Молодая гвардия» в Одессе, по предварительным данным, заразились коронавирусом штамма «Дельта». По словам местного санврача Виталия Гончарова, их ждет карантин.

— В Днепровском районе Киева в результате стрельбы погиб неизвестный мужчина. Полиция объявила операцию «Сирена».

— Коронавирусом в Украине заболели 1 447 человек. Умерли 40 людей.

— В Украине обесточены 138 населенных пунктов. Пострадали семь областей.

— В Хмельницком бушевала непогода. Опубликовано видео стихии.

— В Киеве горели ларьки. ЧП произошло на территории рынка.

— Известная кинорежиссер Сахра Карими, эвакуированная из Афганистана после прихода к власти радикалов из движения «Талибан», прибыла в Украину.

— Количество жертв землетрясения на Гаити приблизилось к отметке в 2000 человек. Почти 10 тыс. местных жителей получили ранения. Спасательную операцию затрудняет тропический шторм.