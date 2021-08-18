До конца недели все киевляне смогут привиться от коронавируса прямо в автобусе

Главное: В Киеве на Оболони на протяжении трех дней будут вакцинировать всех желающих в специально переоборудованном для этого автобусе.

Детали: С 19 по 22 августа с 09:00 до 13:00 в Киеве возле станции метро «Героев Днепра» можно будет сделать прививку против коронавируса. Как сообщается на официальной странице Оболонской районной государственной администрации в Facebook, вакцинация будет происходить в переоборудованном автобусе.

Все желающие могут сделать прививку вакцинами CoronaVac или AstraZeneca. При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код) и мобильный телефон.

В тему: В конце июля власти Кропивницкого начали вакцинацию населения от коронавируса в выездных пунктах, расположенных в городских троллейбусах.

С сегодняшнего дня украинцы, которые вакцинируются против коронавируса, получат в качестве поощрения билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.