В Днепропетровской области ребенок убил бездомного

Главное: Подросток убил бездомного в Покрове. Ребенок учится в 7-м классе.

Детали: В Покрове (Днепропетровская область) произошло громкое ЧП. Тут 13-летний школьник убил бездомного.

Как пишет издание «Днепр Час», мальчик учится в седьмом классе школы-интерната «Никотор» в Никополе.

Бомж умер в воскресенье, 15 августа, в центральной городской больнице.

Днем ранее он был избит возле кафе «Визит». Его доставили в медучреждение в состоянии шока из-за травм печени, грудной клетки и живота. Врачам не удалось его спасти.

Сам школьник доставлен в полицию и признался в совершенном преступлении.

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