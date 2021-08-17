На свадьбе в Ивано-Франковской области массово отравились люди

Главное: Одиннадцать людей отравились на свадьбе в Ивано-Франковской области. Среди пострадавших – трое детей.

Детали: В селе Поляница (Ивано-Франковская область) произошло массовое отравление людей. О нем сообщили в ГСЧС.

Одиннадцать человек, в том числе трое детей 2004-2010 годов рождения, были госпитализированы в Яремчанскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит».

Известно, что тут праздновали свадьбу.

Люди поступали в больницу с 13 по 16 августа.

Сейчас специалисты проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В тему: Во Львовской области люди тяжело отравились грибами.