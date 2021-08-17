На свадьбе в Ивано-Франковской области массово отравились люди

Главное: Одиннадцать людей отравились на свадьбе в Ивано-Франковской области. Среди пострадавших – трое детей.
Детали: В селе Поляница (Ивано-Франковская область) произошло массовое отравление людей. О нем сообщили в ГСЧС.
Одиннадцать человек, в том числе трое детей 2004-2010 годов рождения, были госпитализированы в Яремчанскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит».
Известно, что тут праздновали свадьбу.
Люди поступали в больницу с 13 по 16 августа.
Сейчас специалисты проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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