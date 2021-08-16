Полсотни украинцев остаются в Афганистане, пока Украина вывозит граждан других государств

Главное: 79 человек из 6 стран мира смогли улететь из захваченного талибами Кабула в Украину. Борт с эвакуированными людьми уже приземлился в «Борисполе».

Детали: Украинский самолет эвакуировал из Афганистана 79 человек из 5 стран на фоне захвата Кабула «Талибаном». Как сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook, сейчас все эвакуированные находятся в безопасности.

«79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана вырвались из опасности и хаоса украинским бортом. Среди них есть и совсем маленькие дети. Кто-то вернулся домой, кто-то к родственникам, кто-то продолжит путешествие дальше, кто-то будет вынужден начинать новую жизнь с нуля», — написал он, добавив, что борт с эвакуированными уже приземлился в «Борисполе».

«Аэропорт Кабула сейчас — это место, в котором лучше не оказываться, и которое одновременно является местом последней надежды для тысяч людей. Мы продолжаем собирать инфо о гражданах, нуждающихся в эвакуации», — заключил дипломат.

В то же время, по данным пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. «Почти со всеми ныне установлена​​связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным», — цитирует дипломата «Европейская правда».

По его словам, параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров.

В тему: 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел из страны. Власть в стране перешла к представителям движения «Талибан».

Вскоре аэропорт Кабула закрылся для гражданских авиарейсов. Это привело к большой давке. СМИ сообщили о пяти погибших.