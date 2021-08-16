Трамп призвал Байдена уйти в отставку

Главное: Дональд Трамп призвал Джо Байдена уйти в отставку. Причина – события в Афганистане.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний лидер страны Джо Байден должен уйти в отставку из-за событий в Афганистане, где к власти пришли талибы. Появилось официальное заявление политика.

Так, Дональд Трамп считает: «Джо Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане. Отставка не должна быть таким уж трудным делом, потому что он с самого начала не был избран законно».

Кроме этого он назвал развитие событий в Афганистане одним из худших поражений США за последние десятилетия.

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