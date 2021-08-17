Шведский медик составил список простых способов снизить давление

Главное: Шведский врач рассказал, как снизить кровяное давление. Он назвал восемь способов.

Детали: Шведский медик Матс Халльдин поведал, как снизить кровяное давление. Врач назвал восемь способов.

Эксперт говорит, что верхняя граница давления – 140/90 миллиметров ртутного столба, а идеальным является значение 120/80.

Специалист отмечает, что давление нужно приводить в норму, чтобы избежать таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность, деменция и других.

Как снизить давление? Швед озвучил свои методы.

Первый – умеренные физические нагрузки или получасовые прогулки раз в день. По его словам, двигательную активность можно разбить на короткие отрезки: гулять три раза в день по десять минут. Отмечается: если есть возможность подниматься по лестнице вместо лифта, лучше выбрать первый вариант.

Второй – проходить десять тысяч шагов в день.

Третий – избегать стрессов.

Четвертый – иногда выключать телефон, компьютер и телевизор, чтобы избежать лишних переживаний.

Пятый – крепкий семичасовой сон.

Шестой – регулярное, но не чрезмерное питание. Лучше всего придерживаться средиземноморской диеты: употреблять оливковое масло, фасоль и чечевицу, рыбу, моллюсков, овощи и фрукты. Также следует ограничивать употребление полуфабрикатов и насыщенных жиров, которые в большом количестве содержатся в колбасных изделиях и молочных продуктах высокой жирности. Пищу нужно минимально солить.

Седьмой – отказаться от курения.

Восьмой – ограничить употребление алкоголя.

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