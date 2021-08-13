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Новости > Польша согласилась продавать Украине вакцины, которые скоро испортятся

Польша согласилась продавать Украине вакцины, которые скоро испортятся

Александр Панько
13.08.21 16:46
306
Польша согласилась продавать Украине вакцины, которые скоро испортятся

Главное: Польские власти решили продавать Украине «лишние» вакцины AstraZeneca, у которых быстро истекает срок годности. Цена таких вакцин для нашего рынка не указывается.

Детали: Польша решила продать Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Как сообщает «Польское радио» со ссылкой на вице-министра здоровья Польши Вальдемара Краски, первую партию из 650 тыс. доз отправят уже в августе.

«Мы вчера разговаривали с послом Украины в Польше, который выразил большую заинтересованность вакцинами. В Украине до сих пор не хватает вакцин, и там есть больше желающих вакцинироваться, чем доступных вакцин. Итак, мы хотим направить в Украину вакцины, которые хранятся на складе», — рассказал чиновник, подчеркнув, что речь идет а именно о продаже вакцины, а не о безвозмездной передаче.

По данным издания, в целом у Польши насчитывается 8,6 млн вакцин. Украине планируется продать препараты с коротким сроком годности. Однако, как подчеркнул вице-министр, решение о перепродаже будет приниматься с мыслью о том, чтобы препараты не портились.

При этом он не назвал цену, по которой Украина готова покупать вакцину.

В тему: В начале августа 2021 года фармкомпании Moderna и Pfizer повысили цены на свои вакцины от коронавируса. Вакцина от Pfizer подорожала на 25%, а препарат от Moderna вырос в цене примерно на 10%.

Тэги: здоровье, вакцина, Польша, вакцинация, AstraZeneca

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