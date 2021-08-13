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Новости > Стало известно, где на госслужбе больше всего платят

Стало известно, где на госслужбе больше всего платят

Александр Панько
13.08.21 14:43
434
Стало известно, где на госслужбе больше всего платят

Главное: Наибольшая среднемесячная заработная плата среди министерств в 2020 году была зафиксирована в Минцифры. Среди местных органов исполнительной власти лидирует Запорожская ОГА.

Детали: Наибольшая среднемесячная заработная плата среди министерств в 2020 г выплачивалась в Министерстве цифровой информации и составила 47434 грн. Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на отчет Министерства экономики о результатах мониторинга эффективности управления объектами государственной собственности за 2020 г, на втором и третьем месте по уровню зарплат идут Министерство финансов (27560 грн) и Министерство здравоохранения (27334 грн).

Замыкают рейтинг Министерство обороны (9255 грн) и Министерство молодежи и спорта (8053 грн).

Среднемесячная зарплата в министерствах

Среди госагентств, служб и органов исполнительной власти самая высокая среднемесячная зарплата в 2020 году была в Украинском агентстве инфраструктурных проектов (65705 грн), Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (29108 грн) и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и иинформатизации (26297 грн).

Наименьшая — в Государственном космическом агентстве — 8732 грн, Государственном агентстве водных ресурсом (7454 грн) и Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины (5,850 грн).

Среднемесячная зарплата в госагентствах, службах и других органах исполнительной власти

Среди местных органов исполнительной власти лидируют Запорожская (66206 грн), Кировоградская (32917 грн) и Полтавская (32115 грн) областные государственные администрации.

Замыкают рейтинг Тернопольская райгосадминистрация Тернопольской области (6011 грн) и Киевская городская государственная администрация (5097 грн).

Среднемесячная зарплата в местных органах исполнительной власти

В тему: 14 июня 2021 года Львовский горсовет поднял заработную плату директорам всех львовских общеобразовательных школ до 27 тыс. грн.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, Министерство финансов Украины, экономика, облгосадминистрация, зарплата, новости Украины

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