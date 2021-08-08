На Черниговщине освящен Николаевский храм Пустынно-Рыхловского монастыря УПЦ

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
Главные новости за 6 августа 2021 года
В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
Копилка сборной Украины пополнилась еще одной олимпийской медалью
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ВОЗ предупреждает о начале реальной опасности из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, сколько осталось денег на лечение больных коронавирусом
Легенда «Барселоны» Лео Месси покидает команду
Коронавирус в Украине: 1 081 больной и 16 погибших