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Новости > Жители Одессы жалуются на жуткую вонь

Жители Одессы жалуются на жуткую вонь

Агата Кловская
06.08.21 20:59
141
Жители Одессы жалуются на жуткую вонь

Главное: В Одессе почти по всему городу ощущается жуткий запах. В областном управлении ГСЧС не владеют информацией о его происхождении.

Детали: В Одессе местные жители жалуются на жуткий запах, распространившийся сегодня днем почти по всему городу. Запах, напоминающий канализационные отходы, ощущается на микрорайоне Черемушки, сообщает УНИАН.

Также люди пишут в соцсетях, что он присутствует в центре города, на Молдаванке и Пересыпи.

«В центре города очень воняет (похоже на сероводород)... Улицы Балковская, Маловского — ужасный запах — то ли канализации, то ли чего похуже, дышать невозможно», — пишут одесситы.

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что тоже ощущают запах, но пока информацией о его происхождении не располагают.

В тему: Киев вошел в десятку крупных городов с самым грязным воздухом.

Тэги: Украина, общество, Одесса, новости Украины, запах. вонь

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