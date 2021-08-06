Жители Одессы жалуются на жуткую вонь

Главное: В Одессе почти по всему городу ощущается жуткий запах. В областном управлении ГСЧС не владеют информацией о его происхождении.

Детали: В Одессе местные жители жалуются на жуткий запах, распространившийся сегодня днем почти по всему городу. Запах, напоминающий канализационные отходы, ощущается на микрорайоне Черемушки, сообщает УНИАН.

Также люди пишут в соцсетях, что он присутствует в центре города, на Молдаванке и Пересыпи.

«В центре города очень воняет (похоже на сероводород)... Улицы Балковская, Маловского — ужасный запах — то ли канализации, то ли чего похуже, дышать невозможно», — пишут одесситы.

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что тоже ощущают запах, но пока информацией о его происхождении не располагают.

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