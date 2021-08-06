Копилка сборной Украины пополнилась еще одной олимпийской медалью

Главное: На Олимпийских играх в Токио 32-летний украинец Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль в карате (дисциплина кумите) в весовой категории до 75 кг. В полуфинале он проиграл итальянцу Луиджи Буса.

Детали: На Олимпийских играх в Токио разыграли медали в карате (дисциплина кумите) среди мужчин. В весовой категории до 75 кг Станислав Горуна сражался с итальянцем Луиджи Бусой и уступил со счетом 0:3. В итоге, Станислав завоевал бронзовую медаль, а Луиджи Буса вышел в финал, где был сильнее азербайджанца Рафаэля Агаева.

Стоит отметить, что карате в Токио-2020 впервые в истории включено в программу Олимпийских игр. На следующей Олимпиаде этот вид спорта не будет представлен.

В тему: Накануне серебряную медаль в карате завоевала украинка Анжелика Терлюга.