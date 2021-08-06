В Минздраве рассказали, сколько осталось денег на лечение больных коронавирусом

Главное: В Украине средств для лечения больных коронавирусом хватит до конца года. При нехватке финансирования в Минздраве намерены обращаться к Кабинету министров с просьбой выделить средства.

Детали: Средств на лечение украинцев, инфицированных коронавирусом, при умеренной нагрузке на систему здравоохранения хватит до конца текущего года. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает Украинское радио.

«Если эти средства будут заканчиваться, то мы будем обращаться к правительству за дополнительным выделением средств», — отметил специалист.

По его словам, Минздрав в летний период готовится к вспышке инфицирования. Так, например, приобретены дополнительные концентраторы, почти все кровати, выделенные для COVID-пациентов, снабжены или централизованным кислородом, или кислородными концентратами.

Помимо этого, в ведомстве ожидают доставку четырех миллионов доз ПЦР-тестов.

«Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, минимум на три месяца работы и точно так же, на уровне каждой больнице, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на три месяца. Происходит обновление клинических протоколов», — добавил Игорь Кузин.

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