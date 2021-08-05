Главный полицейский Киева подал в отставку

Главное: Глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Он написал рапорт на увольнение.
Детали: Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку. Это стало известно 5 августа, сообщает источник «РБК-Украина» в правоохранительных органах.
Источник подтвердил, что Крищенко подал в отставку.
«Он написал рапорт на увольнение», — сообщил собеседник издания.
Крищенко был заместителем главы Национальной полиции Украины — начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.
До этого возглавлял Главное управление внутренних дел города Харькова.
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